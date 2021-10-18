Ahbap konaklama bursu açıklandı mı? Ahbap burs başvurusu nasıl yapılır?

Ahbap konaklama bursu açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sisteme kayıt olan ve ardından kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapan öğrenciler başvurularını yapabilecekler. İlk etapta 500 öğrenciye 6 bin liralık konaklama desteği verilecek. Aynı şekilde burs arayan öğrencilerin yanı sıra derneğin sağladığı burslara destek olmak isteyen kişiler de online olarak bağış yapabilecekler.

AHBAP BURS BAŞVURUSU NEDİR?

Üniversite öğrencilerine 6 bin lira konaklama desteğinin sağlanacağı AHBAP Derneği burs başvuruları başladı. Sanatçı açıklamasında "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlamasının ardından ikinci açıklamada bulunan Levent "Başvurular açıldı. Üniversiteli kardeşlerim, https://go.ahb.app/uni-konaklama üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.İlk etapta istenilen tüm belge ve bilgileri yükleyen, şartlara uygun 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." dedi.

AHBAP KONAKLAMA BURSU AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

Haberler.com - Gündem