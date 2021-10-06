Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı - Haberler
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Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Işık, babaannesine hediye edilen çakmak ile başladığı çakmak koleksiyonunda 20 yılda sayıyı 350'ye çıkardı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da yaşayan 35 yaşındaki Mustafa Işık, babaannesine hediye edilen çakmak ile başladığı çakmak koleksiyonunda 20 yılda sayıyı 350'ye çıkardı. Işık, "Sen sigara içmiyorsun bize ver" diyenlere aldırış etmeden topladığı çakmaklara gözü gibi bakıyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Mustafa Işık, babaannesine hediye edilen 'muhtar çakmağını' merak ederek araştırmaya başladıktan sonra çakmaklara ilgi duymaya başladı. Işık'ın sigara içmediği halde 20 yılı aşkın süredir para ile satın aldığı ve arkadaşlarının hediye ettiği çakmaklar koleksiyon halini aldı. Işık, 'Sen sigara içmiyorsun bize çakmak ver' diyenleri ve satın almak isteyenlerin tekliflerini hiçe sayan koleksiyonunu bozmak istemiyor. Işık'ın koleksiyonunda bulunan saat, silah, el bombası ve değişik modellerdeki çakmaklar görenlerin ilgisini çekiyor.

"Çakmakları satın almak isteyen de hediye isteyen çok oluyor ama ben veremiyorum"

Çakmaları internet üzerinden aldığını, satın almak isteyenlerin olduğunu belirten Mustafa Işık, "Yaklaşık 20 yıldır çakmak koleksiyonu yapıyorum. 350 tane çakmağım var. 20 yıldır biriktiriyorum. Çakmakları para ile alıyorum. Bazen arkadaşlarım hediye ediyor. İnternet ortamında çakmak koleksiyoncularımız var, Türkiye çapında. Orada arkadaşlarımız var, satan oluyor ve o şekilde bulabiliyoruz. Koleksiyonu toplamak zaman alıyor, bir iki günde yapılan bir şey değil ben 20 yılın üzerindedir biriktiriyorum. Çakmakları satın almak isteyen de hediye isteyen çok oluyor. Ama ben veremiyorum çakmaklarımı, çünkü yıllardır biriktirdim" dedi.

" Osmanlı döneminde çakmak çok önemli ve vergi alınırmış"

Işık, çakmaklara ilgisinin babaannesine hediye edilen muhtar çakmağıyla başladığını ifade ederek, "İlk babaanneme hediye edilen bir çakmaktan esinlenerek başladım. Muhtar çakmağıyla başladım. Neden muhtar çakmağı araştırdım. Bazı bilgilere ulaştım. Osmanlı döneminde Osmanlı döneminde çakmaktan vergi alınırmış ve çakmak çok önemli bir alettir şu anki cep telefonları gibi. Bu da yaklaşık 100 yıllık bir çakmaktır. Avustralya'ya giden iki gurbetçinin Türkiye'de çakmak bulundurması yasak olan bir dönemde çuvallar dolusu çakmağı Türkiye'ye getirmek isterken gümrükte yakalanırlar ve bu çakmaklar dönemin valilerine hediye edilir. Valilerden de muhtarlara hediye edilir ismi muhtar çakmağı olarak kalmıştır" şeklinde konuştu.

"Hiç sigara içmedim ama çakmak taşırım"

Daha önce sigara içmediği fakat çakmak taşıdığını belirten Işık, "Hiç sigara içmedim ama çakmak taşırım. Çakmağın sigara ile bağdaşmaması lazım. Çakmak farklı bir kültürdür. Bazen sen sigara içmiyorsun bize ver gibisinde söylerler. Çakmakları satın almak isteyen de hediye isteyen çok oluyor. Ama ben çakmaklarımı veremiyorum, çünkü yıllardır biriktirdim" diye konuştu. - MALATYA

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

Ağzına sigara dahi sürmedi ama 20 yılda 350 çakmak topladı

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