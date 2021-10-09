Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi - Haberler
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Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) olağan genel kurulunda 150 oy alan İdris Taş başkan seçildi.

ANTALYA (AA) - Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) olağan genel kurulunda 150 oy alan İdris Taş başkan seçildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan genel kurulda 250 üye oy kullandı. Adaylardan İdris Taş 150, Haşmet Öyken 95 oy aldı, 5 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlarının açıklanmasının ardından Taş ve Öyken birbirlerine sarılıp, birliktelik mesajı verdi.

AGC'nin yeni başkanı Taş, birlik ve beraberliğin kazandığına dikkati çekti.

Büyük bir yükü omuzladıklarını dile getiren Taş, "Bunun bilincindeyiz. AGC'yi bayrağı aldığımız yerden en üst seviyeye taşımak asli görevimiz olacaktır. Omuz veren, destek olan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." dedi.

Taş'ın yönetim kurulu listesinde, Rasim Gündüz, Şifa Çiçek, Işık Tuncel, Ersin Aydın, Ahmet Öcal, Ahmet Yenigün,Yalçın Teke, Mehmet Kılıçaslan, Süleyman Elçin ve Hayrettin Deniz yer aldı.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na İdris Taş seçildi - Haberler
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