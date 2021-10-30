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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdiği 2 şüpheliye adli işlem uyguladı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdiği 2 şüpheliye adli işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilyol Caddesi üzerinde durdurduğu İ.Ö. ile A.O'nun üst aramasında 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Her iki şüpheliye de adli işlem uygulandı.

Çay Belediye Başkanı Atlı'nın mahalle ziyaretleri sürüyor

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, Dumlupınar Mahallesi'nde muhtar Coşkun Kayabaşı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Atlı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemize hizmette katılımcılığı ve gönül belediyeciliğini esas alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde en çok durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi katılımcı belediyecilik anlayışı olmuştur. Yaptığımız çalışmalar da hemşerilerimizin talepleri ve görüşlerini önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AA / Kadir Kiper - Son Dakika Haberleri
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