Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si kardeş 5 öğrenci arkadaş birlikte toprağa verildi.

Afyonkarahisar'da servis aracının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2'si kardeş 5 öğrenci arkadaş birlikte toprağa verildi. Çocukların cenaze namazı okul bahçesinde kılınırken, musalla taşları ise okudukları sıralar oldu.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokula getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada parçalanan minibüsteki 10 öğrenci araçtan dışarı fırladı. Korkunç kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazeleri kaldırıldıkları İscehisar Devlet Hastanesi morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri teslim edildi.

Çocukların cenaze namazları ayrı ayrı kılındı

En küçükleri 11 en büyükleri ise 14 yaşında olan ve 2'si kardeş olan çocuklar için doğdukları köy olan Çatağıl'da cenaze töreni düzenlendi. Çocukları için Çatağın Köyü İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Çocukların tabutları için okul sıraları musalla olurken, 5 tabut yan yana konuldu. Cenaze törenine Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri de katılırken, törende hayatını kaybeden kardeşlerden İsmail ve Nisar Eser'in acılı babalarını protokol üyeleri sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenazede ölen çocuklardan birinin bayılan yakınına ise 112 Acil servis ekipleri müdahale etti

5 arkadaşın cenaze namazlarını ise İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Çocukların cenazeleri kılınan namazların ardından köy mezarlığından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu

Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

Afyonkarahisar'da 5 kişinin öldüğü kazanın haberini ölümden dönen öğrenci vermiş

 Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)

Afyonkarahisar'da feci kaza, 3 ölü (1)

 Son dakika! Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika! Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ziya Selçuk Meral Akşener Numan Kurtulmuş
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Düm Tek Tek Burak Sergen
Spor Caner Erkin Fatih Terim Serdar Aziz Şenol Güneş Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayal kurdukları sınıf sıraları musalla taşları oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:27:34. #1.17#