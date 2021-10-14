AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI - Haberler
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AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş nakış atölyesi açıldı.

SURİYE'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde İhh İnsani Yardım Vakfı tarafından yetim annelerinin meslek edinebilmeleri amacıyla dikiş nakış atölyesi açıldı.

Afrin'de 30 yetim çocuğun anneleriyle birlikte yaşadığı İsmet Kaya Yetimhanesi'nde faaliyete geçirilen atölyede, 11 savaş mağduru kadın meslek öğrenecek. Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, savaşın yetim bıraktığı çocuklara ve annelerine sahip çıktıklarını söyledi. Yetim annelerinin meslek edinebilmeleri için çok sayıda proje uyguladıklarını anlatan Ağca, 'Bu projelerimizden bir tanesi de Afrin İsmet Kaya Yetimhanesi'nde açılmış olduğu dikiş nakış atölyesi. Bu atölyenin kurulum ve işletimi ile ilgili gerekli maddi destek, Alanya İHH İnsani Yardım Derneği Gazipaşa Temsilciliği'nce karşılandı' dedi.

'GELİR ELDE EDEBİLECEKLER'

Atölyenin kısa sürede meyvelerini vermesini ümit ettiklerini belirten Ağca, 'Daha önce uygulamış olduğumuz benzer projelerde 3 ile 6 ay arası bir sürede sonuç aldık. Afrin'de yeni açtığımız atölyemizde de en kısa süre içerisinde tüm yetim annelerinin terzilik mesleğini öğrenmesini arzu ediyoruz. Burada kazandıkları terzilik bilgisini ileride gelirlerini temin etmek içinde kullanabilecekler' şeklinde konuştu.

AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI

AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI
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Haber: AFRİN'DE YETİM ANNELERİ İÇİN DİKİŞ NAKIŞ ATÖLYESİ AÇILDI - Haberler
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