ADÜ'de asistan hekimler Tabip Odası Başkanlığı'nda fazla mesaiden şikayetçi oldu

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan asistan hekimlerle Aydın tabip Odası öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasında fazla mesai ve nöbetlerden şikayetçi oldular. Ankara Şehir Hastanesi'nde asistan hekim olarak çalışan Dr. Rümeysa Şen'in trafik kazası geçirmesinden fazla mesai uygulamasını sorumlu tutan asistan hekimler ve Aydın Tabip Odası nöbet ve fazla mesai saatlerinde düzenleme yapılmasını istediler.

Sağlık çalışanları üzerindeki bazı uygulamalardan şikayetçi olan Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, yetkililerce bu sıkıntıların çözülmesini istediler.

Basın açıklamasına katılan asistan hekimler adına konuşma yapan ve aynı zamanda Aydın Tabip Odası'nın yönetim kurulunda görev yapan Deniz Armağan Deniz, asistan hekimlerin çalışma saatlerinin ve ödenen ücretlerin gözden geçirilmesini istedi.

Açıklamasında asistan hekimlerin görev yaptığı hastanelerdeki üst kademedeki hocaları durumunda olan hekimlerden şikayetçi olan asistan hekimler "Bir devlet memuru ayda ortalama 168 saat mesai yaparken bir asistan hekimin mesai süresi 360 saati bulmaktadır. Asistan hekimler çoğu branşlarda 36 saate varan sürelerde çalışıyor. Hekimler uykusuz, yorgun geçen gecenin ardından polikliniklerde 100'e yakın hasta muayene ediyor, gözleri uykudan kapanmak üzereyken ameliyata giriyor. Biz asistan hekimler nöbet ertesi dinlenmeden mesaiye devam ettiğimiz gibi bir de gün aşırı nöbetler tutuyor, neredeyse ayın yarısında evimize gidemiyoruz. Maksimum ne kadar çalışacağımız hiç konuşulmazken maksimum ne kadar ücret ödeneceği ise her yerde karşımıza çıkıyor. Bu çok net ki, ucuz iş gücü olarak görülüyoruz. Performans sistemi nedeniyle ücret kesintisi yapılacağı zaman akla ilk gelenler hastanenin iş yükünü sırtlayan asistan hekimler oluyor. İnsanca nöbet sayısı ve nöbet ertesi izin hakkını dillendirdiğimizde hocalarımız ve kıdemli asistan hekimler tarafından 'Biz çalıştık, siz de çalışacaksınız' yanıtını alıyoruz. Hayır! Biz bu düzeni kabul etmiyoruz" diyerek çalışma koşullarının düzeltilmesini istediler.

Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının şaşkın bakışları eşliğinde açıklamalarını yapan asistan hekimler daha sonra sessizce dağıldılar. Asistan Hekimlerin açıklamasına Aydın Tabip Odası Yönetim'inin yanı sıra Efeler Belediye'si Sağlık, Hukuk ve Mezarlıklar Müdürü Eralp Atay da destek verdi. - AYDIN