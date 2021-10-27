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PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 5 adet tüp, 32 kilogram gübre ile teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, 5 adet tüp, 32 kilogram gübre ile teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Eren-8 (Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-38) operasyonu düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında, Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette 3 mutfak tüpü, 2 piknik tüpü, 6 plastik bidon, 32 kilogram gübre ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
AA - Son Dakika Haberleri
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