Adıyaman'da

Kahta Gençlik Spor Kulübü "Bir Genç Bir Gelecek" projesinin tanıtımı yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Mustafa Çiçek, salgın sürecinde hareketsizlikten dolayı sağlık ve sosyal uyum problemleri yaşayan gençleri sportif aktivitelerle tekrardan yaşama uyum sağlamalarına katkı sunmak amacıyla projeyi hazırladıklarını belirtti.

Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu proje kapsamında müsabaka ve yarışmalar neticesinde yetenekli görülen gençlerimiz ilçemizde bulunan spor kulüplerimizin alt yapılarına kazandırılacaktır. Gençlerimiz bu vesile ile hem yeteneklerini keşfedecekler hem de kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü arkadaşlarıyla beraber yaşayarak öğreneceklerdir."

Projenin yıl boyunca futbol, masa tenisi, basketbol, geleneksel çocuk oyunları, bilek güreşi ve farklı etkinliklerle devam edeceğini aktaran Çiçek, aynı zamanda gençlere yönelik başarı, iletişim ve ergenlik dönemi ile ilgili sorun ve çözüm önerileri seminerleri de düzenleneceğini söyledi.

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata ise gençlerimize yönelik bu tür projeleri her anlamda desteklediklerini dile getirdi.

Proje tanıtım toplantısına ilçe merkezinde bulunan mahalle muhtarları, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.