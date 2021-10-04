Adıyaman Barosundan sokak hayvanları için mama desteği

Adıyaman Barosu Başkanlığı Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ve baro yönetimi tarafından Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında alınan mamalar, ilde gönüllü olarak faaliyet yürüten Patiyaman Grubuyla bir araya geldi. Başkan Bilal Doğan ve baro yönetimi, baroda bir araya geldikleri Patiyaman Grubuna almış oldukları mamaları teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Bilal Doğan, "Dünya Hayvan Hakları Günü dolayısıyla baro olarak ilimizde gönüllü olarak faaliyet gösteren Patiyaman grubuna mama yardımında bulunduk. Bu vesileyle gönüllü olarak faaliyet gösteren Patiyaman grubuna emekleri için teşekkür ederiz. Kuracağımız Hayvan Hakları komisyonu ile birlikte güzel işlere imza atacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

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