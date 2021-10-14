Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak - Haberler
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Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak

Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan'ın adı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir okulda yeni kurulan kütüphaneye verildi.

KOCAELİ (İHA) - Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan'ın adı, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir okulda yeni kurulan kütüphaneye verildi.

2016 yılında Suriye'nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan'ın adı, İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği ve Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği tarafından Körfez ilçesine bağlı Yavuz Selim İlkokulu'nda kurulan kütüphaneye verildi.

Şehit Muhammed Bozarslan Kütüphanesinin devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen şehit ailesi, evlatlarının isimlerinin ülkenin her köşesinde yaşatılıyor olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İyiliğe Vesile Ol İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bozdoğan ise şehitlerin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıktıklarını ifade ederek, "Şehidimizin ailesini burada görmek, gerçekten bizleri mutlu etmiştir. 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesindeki terör saldırısında 23 yaşında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan kardeşimizin anısına bir kütüphane kurduk. Vatan, millet ve bayrak uğrunda şehit düşmüş kahramanların hatırasını yaşatmanın önemli olduğunu hep birlikte biliyoruz. Biz değerlerine bağlı bir milletiz. Varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimizin şehadeti bizim en önemli değerlerimizden biridir. Bu anlayışla vatan toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi unutmamaya gayret gösteriyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Şunu ifade etmeliyim ki, şehit ailesinin yaşadığı acıyı, hiç kimse tahmin edemez ama onların acısı hepimizin acısıdır. Bu toprakları ilelebet vatan olarak tutabilmemiz için gerekirse kanımızı, gerekirse terimizi akıtacağız. Biz o kara günü hiç unutmadık. Sadece şehitlerimizin adını yaşatmakla kalmayacağız, devletine ve milletine sadakatle bağlı yeni nesillere de ön ayak olacağız. Ben bu duygularla kütüphanemizin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak

Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak

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Haber: Adilcevazlı şehidin adı Kocaeli' de yaşatılacak - Haberler
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