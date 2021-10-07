Adidas Xbox Temalı Ayakkabı Üretecek

Adidas, Xbox konsolunun çıkışının 20. yılı şerefine Xbox temalı ayakkabı üretecek.

İlk Xbox konsolunun çıkış yapmasının üzerinden 20 yıl geçti. İlk kez 15 Kasım 2001'de Amerika ve daha sonra da 2002'de Avrupa ve Japonya için çıkış yapan konsol, PlayStation 2'ye rakip olarak çıkarılmıştı. Bugünlerde oyun topluluğu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series ile yeni bir jenerasyona doğru ilerlerken, Microsoft nostaljiseverleri mutlu edecek bir açıklama yaptı.

Adidas ile beraber gerçekleştirilecek bu projede Adidas, Xbox temalı ayakkabılar üretecek. İlk konsolun çıkışının 20. yılını vurgulayacak olan ayakkabılar, sınırlı sayıda olacak ve Microsoft tarafından etkinliklerde dağıtılmak ve hediye verilmek için kullanılacak. Bununla beraber Adidas oyuncuların da satın alabileceği ayrı bir ayakkabı daha tasarlayacak. Ayakkabılar bu yıl içinde satışa sunulacak.

Bu Xbox'ın ilk ayakkabı ortaklığı da değil. Şirket daha önce de Halo 4'ün çıkışını kutlamak amacıyla Globe ile anlaşma yapmıştı. Ayrıca karanlıkta parlayan bir Xbox Air Jordan için de gene sektörün önemli isimlerinden Nike ile işbirliğine gidilmişti.

Xbox ve Adidas, partnerliklerini vurgulayan bir fragman da paylaştı. Halo: Combat Evolved ve ilk Xbox konsolundan kesitler barındıran videoda tasarlanan ayakkabıdan da görüntüler var. Microsoft ayrıca yakın bir zamanda mini buzdolabı da satmaya başlayacak. Oyuncuların Xbox Series X'i buzdolabına benzetmesiyle başlayan ve daha sonra Microsoft'un Series X görünümlü gerçek bir buzdolabı üretmesiyle daha da büyüyen olay, hiç kimsenin ummadığı bir şekilde gerçek oluyor.

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Xbox'ın pazarlama tarafındaki önemli isimleriden James Monosmith yaptığı bir açıklamada bu partnerliğin sadece başlangıç olduğunu söyledi. "Önümüzdeki birkaç ay boyunca, bu yılın sonlarında hayranlarımız tarafından satın alınabilecek ilk spor ayakkabı da dahil olmak üzere geçmiş ve şimdiki Xbox konsol nesillerinden ilham alan ek spor ayakkabıları piyasaya süreceğiz" diyen Monosmith ayrıca oyunculara da Xbox'u destekledikleri için teşekkür etti.

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