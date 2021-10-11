Adana Metro'sunun borcu 2029 yılında bitecek - Haberler
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Adana Metro'sunun borcu 2029 yılında bitecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Adana Metro'sunun borcu 2029 yılında bitecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, metro borcunun 2029 yılında biteceğini söyledi.

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, metro borcunun 2029 yılında biteceğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Ekim ayı çalışmaları sakin bir ortamda başladı.

Başkan Zeydan Karalar, katipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç tarafından açılan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde 39 maddeden oluşan gündemlere 2 madde daha eklendi.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek 5. Lezzet Festivali'nin başarılı geçtiğini belirterek, destek olan kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.

Konuşmacılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya gelmesi ve festival kebap ateşini yakmasıyla festivalin ulusal düzeyde duyurulduğunu ifade ettiler

Başkan Zeydan Karalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan metro borçlarının devralınmasını yinelediklerini, 2. etabın da yapılmasını istediklerini söyledi. Metro borcunun 2029 yılında tamamlanacağını ifade eden Karalar, "Şuan itibariyle Metro borcu belediye borçlarının dörtte birini oluşturuyor. Bu bile büyük bir borçtur" dedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Tekliflerden oluşan ilk 10 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Adana Metro'sunun borcu 2029 yılında bitecek

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