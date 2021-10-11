Cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesinde Mustafa Ok'un (56) tabancayla öldürmesiyle ilgili soruşturmayı genişletti.

Ekipler, Ok'u tabancayla öldürdüğü iddiasıyla daha önce yakalanıp tutuklanan İ.T'nin (16) amcası A.T'nin (38) azmettirici olduğunu belirledi.

Yurt Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda A.T. ve saklandığı evdeki Y.Y. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.T. tutuklandı, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), 23 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayda tabancayı kullandığı öne sürülen İ.T. tutuklanmıştı.