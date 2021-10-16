Yamaçtan düşen çoban yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatırken yamaçtan düşen çoban yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatırken yamaçtan düşen çoban yaralandı.
Kuytucak mahallesindeki Sarıdüz mevkisinde hayvanlarını otlatan 74 yaşındaki çoban Mehmet Bal, 10 metrelik yamaçtan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve CAN-KUR ekipleri sevk edildi.
CAN-KUR ekiplerinin çalışması sonucu yamaçtan çıkartılan Bal, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.