Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cipin sürücüsü yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cipin sürücüsü yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda Cem İ. yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı cip ile Halil A. idaresindeki 01 TT 686 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Otomobille çarpışması sonucu devrilerek alev alan cipin sürücüsü Cem İ, kazada hafif yaralandı.

Cem İ, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, Cem İ'ye ayakta müdahalede bulundu.

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri
Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Bitlis'te takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title