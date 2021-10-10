Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akdam-Gökgöz Mahallesi arasındaki Andırap mevkisinde meydana geldi. Akdam'dan Gökgöz'e giden Ali Celal Hatalmış'ın (22) yönetimindeki 01 ADH 314 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reşit Boz'un (69) kullandığı 80 EE 438 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki sürücü ile iki araçta bulunan Reşit Boz'un eşi Ayşe Boz (67), Hasan Umutlu (81) ve Ahmet Keçeli (79) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.