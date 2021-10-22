Adana'da gazeteci Abdurrahman Boztaş hayatını kaybetti
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana'da hayatını kaybeden gazeteci Abdurrahman Boztaş son yolculuğuna uğurlandı.
ADANA (AA) - Adana'da hayatını kaybeden gazeteci Abdurrahman Boztaş son yolculuğuna uğurlandı.
Gece evinde kalp krizi geçiren gazeteci Abdurrahman Boztaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Boztaş'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığında düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Törene, Boztaş'ın ailesi, gazeteci arkadaşları ve sevenleri katıldı.
AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri