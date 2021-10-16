Adana'da 'Cono Aşiretine' operasyon: Çok sayıda gözaltı var - Haberler
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Adana'da "Cono Aşiretine" operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adana'da

Adana'da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" helikopter destekli operasyon düzenlendi.

ADANA (İHA) - Adana'da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" helikopter destekli operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırıp evlere girerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" yönelik operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon şafak vakti başladı. Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıları kırıp girdi. Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde arama çalışmaları yapılırken özel harekat timleri mahallede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili detaylar ilerleyen saatlerde Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılacak. - ADANA

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