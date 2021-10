ADALET BAKANI GÜL, MACAR VE AZERBAYCANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ile bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Macaristan'da bulunan Bakan Gül, konferansa ev sahipliği yapan Macaristan Adalet Bakanı Judit Varga ve beraberindeki heyetle görüştü.

ADLİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRME MESAJI VERİLDİ

Adalet Bakanı Gül, görüşmede Türkiye'nin Macaristan'la tarihe dayanan köklü ilişkilere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki adli iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörle küresel mücadelenin önemini vurgulayan Gül, Macaristan'daki FETÖ mensuplarının varlığını hatırlatarak FETÖ'nün sadece Türkiye'ye değil varlığını sürdürdüğü her ülke için bir tehdit kaynağı olduğunu belirtti. Avrupa Konseyinin Dönem Başkanlığını sürdüren Macaristan Adalet Bakanı Varga da Türkiye'nin Avrupa Konseyinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Macaristan'ın Türkiye ile dostane ilişkilerin bulunduğunu, bu ilişkileri her alanda güçlendirmeye gayret ettiklerini söyledi. Adalet Bakanı Gül, görüşmenin ardından Macar mevkidaşına, Fenerbahçe'nin Macar futbolcusu Attila Szalai'nin imzalı formasını hediye etti.

HER KONUDA AZERBAYCAN'A DESTEK VERECEĞİZ

Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve beraberindeki heyetle de bir araya gelen Gül, görüşmede Azerbaycan'ın Karabağ zaferi nedeniyle Memmedov'u bir kez daha tebrik etti. Bakan Gül, Türkiye'nin adalet hizmetleri ve uluslararası hukuk başta olmak üzere her konuda Azerbaycan'a destek vermeye devam edeceğini söyledi. Memmedov ise Gül ile Macaristan'da bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye'nin her alanda Azerbaycan'ın yanında olduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın her zaman devam edeceğini dile getirdi.

