Adalar'da akülü araç kullanım yasağı başladı

ADALAR, İSTANBUL (DHA) - Adalar ilçesinde bugün itibaren akülü araç kullanımı yasaklandı. Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulurken, Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Faytonların kaldırılması ile Adalar ilçesinde akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı. Karar bugün itibariyle Adalar İlçesinde uygulanmaya başladı. Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü.

ENGELLİLER İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ARAÇLAR YÖNERGE KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAK