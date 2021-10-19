Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 18. bölüm canlı izle! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? Ada Masalı 18. bölüm izle!

Ada Masalı canlı izle! Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 18. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 18. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 18. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 18. Bölüm fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star TV Ada Masalı 18. bölüm canlı izle! Ada Masalı yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

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ADA MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kırlangıç Adası artık Haziransızdır…. Poyraz artık Haziransızdır… Haziran hayatında yepyeni bir sayfa açmaya karar vermiştir. Poyrazsız bir hayata dayanmaya çalışacaktır. Poyraz da onun gidişini olgunlukla karşılıyor gibidir. Haziran için en iyisi olmuştur, Poyraz da bunu kabullenecektir. Ancak kendine ve diğerlerine söylediği bu yalanı devam ettirmek hiç de o kadar kolay olmayacaktır.

Bütün bunlar olurken Sandal Ağacı Oteli'nin aldığı bir ödül, Haziran ve Poyraz'ın yollarının kesişmesine vesile olacaktır. Kırlangıç Adası'nda başlayıp büyüyen Haziran ve Poyraz aşkı şimdi de İzmir'in çok sesli, çok ışıklı, çok hareketli sokaklarına taşacaktır.

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aranacaktır.

Haziran, çok kızsa da çok kırılsa da Poyraz'ın bir yerlerde yaralı halde saklanması fikrine dayanamamaktadır. Onu sağ salim bulmak için elinden geleni yapar.

Poyraz ise üst üste yaşadıklarından sonra biraz geri çekilip düşünmek istemektedir. Ancak hayat onun planladığı gibi akmayacaktır. Haziran her zamanki gibi Poyraz'ın yaralarını sarmaya, karanlıklarını aydınlatmaya yetişecektir.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

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ADA MASALI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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