Ada Masalı Alper kimdir? Alper gerçek adı nedir? Rami Narin kimdir, kaç yaşında? Rami Narin nereli?

Ada Masalı Alper kimdir? Alper gerçek adı nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Aşk hikayesini konu alan Ada Masalı dizisi ile gündeme ismi düşen Rami Narin kimdir, nerelidir? Eşi kim çocuğu var mı gibi merak edilen bir çok sorunun cevabını sizler için derledik... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ADA MASALI ALPER KİMDİR?

Ada Masalı dizisinde Alper, Ada'nın yakışıklı esnafı, Poyraz'ın sırdaşıdır. Karakteri canlandıran isim ise Rami Narin'dir.

RAMİ NARİN KİMDİR?

1990, Hatay doğumlu olan Rami Narin, Hatay'da özel bir koleji bitirdikten sonra İstanbul'da gelip Beykent Üniversitesinden mezun oldu. İlk olarak 2014 yapımı Ezra dizisinde, 2018'de ise Ağlama Anne dizisinde rol almıştı. 2019 yılında Benim Adım Melek dizisi kadrosunda yer aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cornetto reklamında da oynayan ünlü isim ilk olarak 2014 yapımı Ezra dizisinde Taylan karakteri ile yer aldı.

2018'de ise Ağlama Anne dizisinde Salih rolü ile yer almıştı. 2019 yılında Benim Adım Melek dizisi kadrosunda yer aldı. 2020'de Yeni Hayat dizisinde yer aldı.

Oyuncu şimdilerde ise Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Ada Masalı isimli dizide Alper karakterine hayat vermektedir.

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