ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş adamı Hacı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi.
BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Eğitim, Kültür Vakfı ve Güneysu İlim Öğrenenler Yardım Vakfı Başkanı, iş adamı Hacı Ahmet Gür'ün cenaze törenine katılmak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne geldi. DHA FEED-2'den Canlı yayındayız
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