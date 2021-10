Abdullah Yavaş kimdir? Prof. Dr. Abdullah Yavaş kaç yaşında, nereli?

Abdullah Yavaş kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı.

ABDULLAH YAVAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Abdullah Yavaş, 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden birincilikle mezun oldu. Ekonomi doktorasını University of Iowa'da 1991 yılında tamamladı.

Bir yıl University of Illinois'de doktora sonrası araştırma yaptıktan sonra, 1992 yılında Pennsylvania State University İşletme Fakültesine Yardımcı Doçent olarak katıldı.

Fakülte tarihinde ilk defa dört yıl içinde Doçentlik almayı başaran Yavaş, 2001 yılında Profesör oldu.

University of Michigan, Boğaziçi Üniversitesi ve University of Hong Kong'ta Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu.

1999-2009 yılları arası Pennsylvania State University Gayri Menkul Çalışmaları Enstitüsü Araştırma Direktörlüğünü de yürüttü.

2009 yılında University of Wisconsin-Madison'a Distinguished Professor of Real Estate olarak katıldı.

Uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sunmuş olan Yavaş'ın elliyi aşkın akademik çalışması Journal of Economic Theory, Journal of Financial Economics, Journal of Financial Intermediation, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Real Estate Finance and Economics, Games and Economic Behavior ve Real Estate Economics gibi dergilerde yayımlandı.

2001 yılında European Economic Association tarafından akademik yayın kriterine göre yapılan bir sıralamada dünyanın ilk 500 ekonomisti arasına giren 7 Türk'ten biri olan Yavaş, 2002 yılında gayri menkul konusunda akademik çalışmalar baz alınarak yapılan başka bir sıralamada da 6. oldu.

Gayrimenkul ekonomisi ve finansmanı konusunda ileri gelen akademik dergilerin editör kurullarında görev yapan Yavaş, Penn State University ve Iowa Univesity'de en iyi öğretmen ödüllerine de layık görülmüştür.

Prof. Dr. Abdullah Yavaş 11 Mart 2008 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. 14 Ekim 2021 tarihinde görevden alındı.

