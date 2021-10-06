Abdi İbrahim INOLIVA'NIN yüzde 90'ını satın aldı

2019 yılında kurulan ve kısa sürede yenilikçi ürünleriyle pazarda öne çıkmayı başaran INOLIVA'yı bünyesine katan Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ''Tüketici sağlığı tüm dünyada hızla gelişiyor. Abdi İbrahim olarak biz de bu alanda yarattığımız güçlü markalarımızla rekabet ediyoruz. Reçeteli ilaçlarda elde ettiğimiz başarıyı ve liderliği tüketici sağlığına da taşımak arzusundayız. Organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Tüketici sağlığı alanındaki iddiamızı ortaya koyan bu satın alma, Abdi İbrahim'in 109 yıldır devam eden yatırım odaklı büyüme kararlılığının da yeni bir ispatıdır'' dedi.

TÜRKİYE'de 19 yıldır ilaç sektöründe kesintisiz pazar lideri olan, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarıyla uluslararası oyuncu kimliğini kuvvetlendiren Abdi İbrahim, gerçekleştirdiği önemli bir satın alma ile tüketici sağlığı alanında da hedef büyüttü. Abdi İbrahim, 2019 yılında Eroğlu Holding ve Eczacı Şevket Kaya ortaklığında kurulan INOLIVA'nın yüzde 90 hissesini bünyesine katarak, beş büyüme alanından biri olarak belirlediği tüketici sağlığı sektörüne olan yatırımlarına bir yenisini ekledi.

Şubat 2019 tarihinde kurulan INOLIVA, tüketici sağlığı pazarında biyoyararlanımı ve etkinliği en üst düzeye çıkaran lokomotif markası Lipozone'un yanı sıra Çinkopast ve Hepoliva adlı markalarıyla kısa zamanda adını duyurdu. Satın alma operasyonuyla birlikte şirketin ortaklık yapısında Abdi İbrahim yüzde 90 pay sahibi olurken, Eczacı Şevket Kaya da şirketteki yüzde 10'luk hissesini korudu. 19 yıldır Türk ilaç sektöründe kesintisiz pazar lideri olan Abdi İbrahim, VISION 2025 büyüme stratejisi dahilinde öncelikli alanlarından biri olarak tanımladığı tüketici sağlığı sektöründe faaliyet gösteren INOLIVA''yı pazarın lider şirketi yapmak için tüm gücüyle destekleyecek.

Nezih Barut: Şartlar ne olursa olsun sektörümüzün geleceğine yatırım yapıyoruz

Abdi İbrahim'im 109 yıllık istikrarlı başarısının ardında yaptığı sürekli yatırımların olduğunu vurgulayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut; ''Biz 109 yıldır şartlar ne olursa olsun ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine güvenerek yatırım yapıyoruz. Üretim gücümüzle, istihdamımızla, ihracatımızla, Ar-Ge çalışmalarımızla sektörümüze liderlik etmenin gururunu yaşıyoruz'' dedi. Hedefledikleri alanlarda organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını hem içeride hem yurtdışında takip ettiklerini açıklayan Nezih Barut, açıklamasına şöyle devam etti: ''Geçtiğimiz yıl, pandeminin en zorlu dönemlerinde biyoteknoloji alanındaki kararlılığımızı tüm dünyaya gösterecek önemli bir imza attık ve İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28.5 hissesini satın alarak, Batılı bir ilaç şirketine stratejik ortak olan ilk Türk ilaç şirketi olduk. Şimdi, tam bir yıl sonra bu kez tüketici sağlığı alanındaki büyüme arzumuzu ortaya koyan, çok genç ama bana göre stratejisiyle, ürün gamıyla kısa zamanda pazarda önemli fark yaratmış bir şirketi, INOLIVA'yı satın aldık. Yaptığımız yatırım, tüketici sağlığı alanındaki uluslararası hedeflerimize daha hızlı yürümemizi sağlayacak. INOLIVA yatırımımız, tıpkı OM Pharma'da olduğu gibi sadece bir satın alma operasyonu değil, Türk ilaç sektörünün gelişim ve büyüme potansiyeline olan güvenimizin yeni bir teyididir.''

Tüketici sağlığında da uluslararası oyuncu olmak istiyoruz

Abdi İbrahim'in YouPlus, Umca, Hametol ve Probest ile tüketici sağlığı alanında güçlü markalar yarattığını hatırlatan Nezih Barut; INOLIVA'nın mevcut portföyünün, vizyonunun ve iş yapış şeklinin Abdi İbrahim'in sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı vizyonuyla uyuştuğunu söyledi. Sağlıkla yaş alma ve bütüncül iyilik (well-being) trendlerinin yaygınlaştığını, koruyucu, fonksiyonel ve bütüncül tıp pratiklerinin her geçen gün daha fazla yaşamımızda yer aldığını ifade eden Nezih Barut, ''Tüketici sağlığı ürünleri sağlık sektöründeki büyümeye liderlik ediyor. Biz büyüme odaklı bir şirketiz ve tüketici sağlığı da 2025 vizyonumuzda 5 ana büyüme başlığımızdan biri. Bu alandaki yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz'' dedi. INOLIVA ürünlerinin üretimini Abdi İbrahim tesislerine taşıyarak lokal üretimi artıracaklarını vurgulayan Nezih Barut; ürün geliştirme çalışmalarını hızlandıracaklarını, Abdi İbrahim'in iş geliştirme uzmanlığıyla firmanın girişimci ruhunu birleştirerek ihtiyaca yönelik inovatif çözümler sunan yeni ürün gamını tüketiciyle buluşturacaklarını ifade etti. Nezih Barut şöyle devam etti: ''Reçeteli ilaçlardaki açık ara liderliğimizi tüketici sağlığına da taşımak ve tüketici sağlığında da uluslararası bir oyuncu olmak istiyoruz. Bu hamle, bu yoldaki azmimizi ve kararlılığımızı gösteren, uzmanlığımızı pekiştirecek adımlarımızın haber cisi. Abdi İbrahim olarak giriş stratejilerini planladığımız Avrupa ülkelerinde inovatif ve güçlü markalarla büyüme hedefimiz doğrultusunda INOLIVA ürünlerinin çok önemli rol oynayacağını düşünüyoruz.''

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