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ABD'liler dezenformasyonu problem olarak nitelendiriyor ancak kendilerini sorumlu görmüyor

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'liler dezenformasyonu problem olarak nitelendiriyor ancak kendilerini sorumlu görmüyor

NEW ABD'de yapılan ankette katılımcıların neredeyse tamamı sosyal medyada dezenformasyonu bilgiye ulaşmaları önünde engel gördüğünü belirtti ancak sadece küçük bir oranı kendilerini dezenformasyondan sorumlu tuttu.

NEW ABD'de yapılan ankette katılımcıların neredeyse tamamı sosyal medyada dezenformasyonu bilgiye ulaşmaları önünde engel gördüğünü belirtti ancak sadece küçük bir oranı kendilerini dezenformasyondan sorumlu tuttu.

Associated Press-NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin anketine göre ABD'lilerin yüzde 95'i sosyal medyada dezenformasyonu problem olarak nitelendirirken yaklaşık yarısı bu problemden ABD yönetimini sorumlu gördü.

Ankette şahsen dezenformasyon yaymış olabileceğinden şüphe edenlerin oranı yüzde 20'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 60'ı ise ailesi ve arkadaşlarının sosyal medyada dezenformasyonun yayılmasını sağladığını belirtti.

Cumhuriyetçilerin yüzde 61'i, Demokratlarınsa yüzde 38'i dezenformasyondan ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Dezenformasyondan sosyal medya şirketlerini sorumlu tutanlar ise Cumhuriyetçilerin yüzde 79'unu, Demokratların yüzde 73'ünü oluşturdu.

ABD'de 2020 seçimleri sırasında Facebook'ta kullanıcı davranışlarının incelendiği araştırma, dezenformasyon yaptığı bilinen kaynakların, güvenilir haber kaynaklarına oranla 6 kat fazla beğeni, paylaşım ve etkileşim aldığını ortaya koymuştu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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