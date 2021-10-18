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ABD Denizaltısı Bir Uso'ya Çarptı" İddiası

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
ABD Denizaltısı Bir Uso'ya Çarptı

UFO nedir?

UFO nedir? "Tanımlanamayan uçan cisimlere" verilen kısaltma.

Peki USO nedir? Onlar da "tanımlanamayan suya batırılmış nesnelere" verilen bir kısaltma.

Bir grup UFOlog bir süreden beri USO'ların Dünya'da görünmeye başladığını iddia ederken, kısa süre önce Güney Çin Denizi'nden bir haber geldi.

Dünyaca ünlü Associated Press haber ajansına göre, ABD'nin nükleer denizaltısı "tanımlanamayan bir cisme çarptı" ve 11 gemici yaralandı.

Denizaltı hasar almazken, ismi gizli tutulan ABD donanmasına bağlı üst düzet yetkililer, AP'ye şöyle konuştu:

"Çarptığımız şey bir konteynır, batık bir gemi ya da bilmediğimiz bir şey de olabilir."

Dünya dışı varlıkların tartışıldığı siteler "Bu, USO" diye yayın yaparken, donanma açıklama yapmadı.

"NADİR VE DUYULMAMIŞ"

Singapur merkezli bir savunma ve güvenlik uzmanı olan Alexander Neill, BBC'ye yaralı sayısının denizaltının muhtemelen "çok hızlı giden büyük bir şeye çarptığını" gösterdiğini söyledi.

Olayın "nadir ve duyulmamış" olduğunu ve bölgenin askeri faaliyetlerle ne kadar meşgul olduğunu ortaya koyduğunu da sözlerine ekledi.

"Güney Çin Denizi, birkaç farklı ülkeden gelen donanma gemileriyle dolu. Yüzey zanaatından çok fazla güç gösterisi olmasına rağmen, yüzeyin altındaki aktivite seviyesini görmüyorsunuz" diye belirtti Neill.

Çin devlet gazetesi Global Times tarafından yayınlanan yorumlarda Çin'in olay hakkında "ciddi endişe" duyduğu ve ABD'den misyonun amacı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı vermesi istendiği altı çizildi.

Olaydan sonra denizaltının ABD'nin Guam topraklarına doğru gittiği bildirildi.

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