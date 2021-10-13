ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor

NEW ABD'de film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, üyelerinin adil ve güvenli şartlarda çalışma taleplerinin kabul edilmemesi durumunda greve gideceğini açıkladı.

NEW ABD'de film ve televizyon ekiplerini temsil eden sendika, üyelerinin adil ve güvenli şartlarda çalışma taleplerinin kabul edilmemesi durumunda greve gideceğini açıkladı.

Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE), en düşük ücretle çalışan üyelerinin dinlenme ve yemek molaları konusunda stüdyolarla anlaşmaya varılamaması halinde sendika üyelerinin 18 Ekim'de greve başlayacağını bildirdi.

Associated Press'e konuşan IATSE iletişim Direktörü Jonas Loeb, sendika üyelerinin uzun saatler çalıştığını, nöbetler arasında ve yemek molalarında yeterince dinlenemediğini ifade etti.

Loeb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra çalışma şartlarının daha da kötüye gittiğini vurguladı.

128 yıl önce kurulan IATSE'nin setlerde kamera arkasında çalışan görüntü yönetmenleri ya da kameramanlardan makyaj uzmanları ve marangozlara birçok meslek kolundan üyesi bulunduğu bildirildi.

Olası bir grevin Hollywood dahil olmak üzere Kuzey Amerika'daki film ve televizyon prodüksiyonlarını ve Kovid-19 salgınından sonra işlerine yeni dönen endüstri çalışanlarını da etkilemesi bekleniyor.

Televizyon ve sinema yazarları sendikası Amerikan Yazarlar Birliği'nin 2007'deki grevi 100 gün sürmüştü.

Grevin, sinema endüstrisinin merkezi kabul edilen Los Angeles şehrinin ekonomisine 1,5 milyar dolar zarar verdiği tahmin ediliyordu.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı

Teksas'ta Covid-19 aşısının zorunlu kılınması yasaklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Gülşen Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Vladimir Putin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de set çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 19:08:57. #1.12#