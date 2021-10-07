ABD'de 140 bin çocuk Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da velisini kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'de 140 bin çocuk Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da velisini kaybetti

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de 140 bin çocuk Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da velisini kaybetti

NEW ABD'de 140 binden fazla çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ebeveynini ya da bakımını üstlenen aile üyesini kaybettiği belirtildi.

NEW ABD'de 140 binden fazla çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ebeveynini ya da bakımını üstlenen aile üyesini kaybettiği belirtildi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan araştırma, 1 Nisan 2020-20 Haziran 2021 arasında ABD'de en az 140 bin çocuğun ebeveynini ya da bakımını üstlenen büyükanne ya da büyükbabasını kaybettiğini gösterdi.

Çalışmada, ebeveyn ya da velisini kaybeden çocukların büyük oranda etnik azınlıklara mensup olduğu ifade edildi.

Araştırmada, ebeveyn kaybının akıl sağlığı problemleri, öğrenim bozuklukları, düşük özgüven, tehlikeli cinsel davranışlar, intihar, şiddet, cinsel istismar riskini artırdığına; bakımını üstlenen büyükbaba ya da büyükannenin kaybının ise çocukların psikososyal, yaşamsal ya da finansal desteğini kaybetmesi anlamına gelebileceğine dikkat çekildi.

Araştırmanın yazarlarından Susan Hills, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen her dört ölümden birinde, bir çocuk, ihtiyaçlarını üstlenen, kendisine sevgi, güven ve günlük bakım sunan annesini, babasını ya da büyükanne ve büyükbabasını kaybetti. Bu acilen harekete geçmemizi gerektiren bir durum. Bu çocukların anlayışa, yardıma ve desteğe ihtiyaçları var."

Salgın nedeniyle ölümler arttıkça söz konusu rakamın yükseldiğini belirten Hills, bu sayının aradan geçen üç ayda 175 bine ulaştığını tahmin ettiklerini bildirdi.

ABD'de çocukların yüzde 23'ü tek ebeveynle, yüzde 10'u ise büyükanne veya büyükbabasıyla yaşıyor.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı

 Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek

Beyaz Saray: Biden, Çinli mevkidaşı Şi ile yıl sonundan önce çevrim içi bir araya gelecek

 ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tahliye talebi reddedildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Özge Özder Pınar Deniz Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ABD'de 140 bin çocuk Kovid-19 nedeniyle ebeveynini ya da velisini kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:35:31. #1.17#