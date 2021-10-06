AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya Vali Işık'ı ziyaret etti - Haberler
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AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya Vali Işık'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya Vali Işık'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

KONYA (AA) - Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde Bölge Müdürü Yerlikaya, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür ederek Anadolu Ajansı'nın bölgede yürüttüğü faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Konya Bölge Müdürlüğü görevine atanmasından dolayı Yerlikaya'yı tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Işık, köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu Ajansının objektif haber cilik anlayışı içerisinde ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları ve gelişmeleri en doğru ve tarafsız bir şekilde kamuoyuna aktarmak gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

Yerlikaya'ya görevlerinde başarılar dileyen Vali Işık'a ziyaretin sonunda Bölge Müdürü Yerlikaya tarafından Anadolu Ajansının gözünden 2020 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin aktarıldığı 2020 yıllığı hediye edildi.

Yerlikaya daha sonra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ı ziyaret etti.

AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya Vali Işık'ı ziyaret etti

AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya Vali Işık'ı ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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