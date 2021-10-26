AMASYA (İHA) - 90 yaşına merdiven dayayan 'elma kurdu' Ahmet dedenin gözü Külliye' de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine Amasya misket elması dikmeyi hedefliyor

90'lık süper dedenin hayali: Elmanın başkentinden ülkenin başkentine fidan

AMASYA - Amasya'da 90 yaşına merdiven dayayan Ahmet Aydoğan elleriyle diktiği metrelerce yüksekteki elma ağaçlarına merdivenle tırmanıp en üst basamakta meyve topluyor.

Çalışkanlığıyla görenleri şaşırtan 'elma kurdu' sağlıklı yaşamını sürdürmek için sofrasından elma, ceviz ve yoğurdu eksik etmediğini söyledi. 88 yaşındaki süper dedenin hayali elmanın başkentinden ülkenin başkentinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.

70 yıl önce babasıyla birlikte diktiği elma ağaçlarına adeta gözü gibi bakan Ahmet dede 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesine Amasya misket elması dikmeyi hedefliyor.

Çocukluğunun geçtiği Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyündeki misket elması ağaçlarını gelecek kuşaklara taşımak isteyen evli ve 3 çocuk babası Aydoğan aşıladığı fidanlarını yurdun dört bir yanına ve bir dönem işçi olarak çalıştığı Almanya'ya ücretsiz gönderdiğini anlattı.

Yatay olarak kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alan coğrafi işaret tescilli misket elmasının ağacının 2 yılda bir meyve verdiğine dikkat çekerek ayırt edici özelliklerini sıralayan Aydoğan, "Amasya elması sert ve suludur. Kırağı düşmeden toplanmaz. Uzun süre saklanabilir, dayanıklıdır. Sandık içinde evin içine konulduğu zaman ayrı bir koku verir" diye konuştu.