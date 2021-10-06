74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel
74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında konuşan 74 yaşındaki vatandaş, ameliyat olduğunu ve parmağının kesilmesine rağmen sancı içinde çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Kağıt toplayıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan yaşlı adam, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.

Youtube'daki bir sokak röportajındaki tartışma sırasında oradan geçen kağıt toplayıcısı vatandaş, anlattıklarıyla izleyenleri duygulandırdı. "Sokak Kedisi" isimli bir kanala konuşan 74 yaşındaki adam, ameliyat olduğunu ve parmağının kesilmesine rağmen sancı içinde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

"SANCI İÇİNDEYİM AMA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Röportaj sırasında gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başlayan 74 yaşındaki adam, şunları söyledi:

"Bizi kimse işe almıyor. Bunun için mecbur bu işi yapıyorum. Kutu topluyorum. Demir, teneke, öyle şeyler topluyorum ve ekmeğimi buluyorum. Kimseye muhtaç olmamak için bu işi yapmak zorundayım. Çalışmak zorundayız. Ameliyat oldum, parmağım kesildi. Sancı içindeyim ama çalışmak zorundayım"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Aleyna Tilki Mustafa Keser
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 74 yaşındaki kağıt toplayıcısı hem ağladı, hem ağlattı: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 22:44:17. #1.17#