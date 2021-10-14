67 yaşındaki kadını 800 bin lira dolandıran çete çökertildi

ŞANLIURFA (DHA) - KÜTAHYA'da Fatma Dobur'u (67) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtarak 800 bin liralık altın alıp dolandıran çete, çökertildi. Kütahya merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda aralarında avukatın da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, altın ya da paraları kuryelerle Kütahya'dan otomobille Denizli'ye oradan da çete liderlerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya gönderdikleri ortaya çıktı.

Kütahya'da geçen yıl haziran ayında Meydan Mahallesi'nde oturan Fatma Dobur'u arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, 'Bankanız soyuldu, altınlarınız çalındı. Yerlerine sahte olanları konulmuş olabilir. Hemen bankadan altınlarınızı alıp, göndereceğimiz görevliye teslim edin. Biz de kriminale gönderip inceleteceğiz" dedi.

Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından Kütahya'ya getirildi. Çete üyelerinin Fatma Dobur ve diğer mağdurlardan aldıkları altınları, gözaltındaki kuryelerle Denizli ve çete liderlerinin bulunduğu Şanlıurfa'ya otomobille ulaştırdıkları saptandı.