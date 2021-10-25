6-7 KASIM 2021 METAMORFOZ DANS YARIŞMASI

BURSA (Habermetre) - 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa PodyumPark Alışveriş ve Yaşam merkezi, Sanat Mahal Tiyatro sahnesinde gerçekleşecek olan METAMORFOZ Dans Yarışması'nda hep birlikte olabilmek dileğiyle.

İLETİŞİM

IŞIL SÖZÜGÜZEL AKADEMİ 05462973396

Web sitesi ve yarışma kayıt

www. isilsozuguzel. com. tr

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

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