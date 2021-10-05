5 Ekim İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | İstanbul Hava Durumu

İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye'nin en kalabalık şehir İstanbul'da İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. Bu İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? sorularını gündeme getiriyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağış var mı? İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl? | 5 Ekim 2021 İstanbul Hava Durumu detayları haberimizde...

5 EKİM İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL? YAĞIŞ VAR MI?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 20°C ve sağanak yağış bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 21°C ve sağanak yağış bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 18°C ve sağanak yağış bekleniyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 17°C ve sağanak yağış bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 16°C ve sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARINKİ HAVA DURUMU NASIL? | 6 EKİM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 6 Ekim Salı günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 13°C ve en yüksek 20°Cderecedir. Yarın için havanın parçalı bulutlu beklenmektedir. Nem oranı en düşük %58 ve en yüksek %82'dir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

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