4. Kayseri Kitap Fuarı 3 Aralık'ta açılacak
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 4. Kayseri Kitap Fuarı, 3 Aralık'ta kapılarını açacak.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 4. Kayseri Kitap Fuarı, 3 Aralık'ta kapılarını açacak.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde organize edilecek fuarda, yaklaşık 270 yazar, 200'ün üzerinde yayınevi ve 3 milyona yakın kitap okurlarıyla buluşacak.
Fuar, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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