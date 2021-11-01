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4. Kayseri Kitap Fuarı 3 Aralık'ta açılacak

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
4. Kayseri Kitap Fuarı 3 Aralık'ta açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 4. Kayseri Kitap Fuarı, 3 Aralık'ta kapılarını açacak.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 4. Kayseri Kitap Fuarı, 3 Aralık'ta kapılarını açacak.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde organize edilecek fuarda, yaklaşık 270 yazar, 200'ün üzerinde yayınevi ve 3 milyona yakın kitap okurlarıyla buluşacak.

Fuar, 12 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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