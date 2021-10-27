"4. Batman Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı

BATMAN (AA) - Batman'da Valilik ve belediye iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı kitapseverlerle buluştu.

Valilik önünde düzenlenen fuara 100'ü aşkın yayınevi katıldı.

Açılışta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, bu fuarın Batman'a değer kattığını söyledi.

"En büyük hedefimiz genç nüfusa sahip Batman'ın kitapla buluşmasını daha fazla sağlamak." diyen Şahin, genç nüfusun iyi yetişmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, "Bu nüfusu iyi yetiştirip iş hayatına, eğitim hayatına kazandırmak bizim öncelikli görevimiz. Kitap fuarları da buna katkı sağlayacak çok önemli organizasyonlar." dedi.

Kitap fuarında sadece yayınevleri ile kitapseverleri buluşturmadıklarını ayrıca yazarlar ile yazar adaylarını da bir araya getirdiklerini kaydeden Şahin, fuar kapsamında yazar atölyelerinin de öğrencilerle buluşacağını aktardı.

Şahin, fuarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında konuk ağırlayacağını dile getirerek, "Bundan dolayı aşılarını tamamlayan arkadaşlarımızı ancak davet edebiliyoruz. Aşı konusunda da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Batman'da 180 bin öğrencinin olduğunu bildiren Şahin, bütün öğrencilere fuara katılım göstermeleri için davetiye gönderdiklerini belirtti.

Şahin, öğrencilere verilmek üzere 800 bin lira değerinde kitap hediye çekleri oluşturduklarına işaret ederek, "Bunları öğrencilerimize dağıtacağız. Onlar da fuarı gezerken beğendikleri kitaplardan bu çekleri kullanarak alacaklar. Hedefimiz her bir gencimizin küçük de olsa bir kitaplık oluşturması için başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Fuardaki stantları gezen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını ziyaretçilere hediye etti.

Haberi Kaydet