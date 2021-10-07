300 yıllık gelenekte mezarlar ziyaret edildi, yemekler yenilip, dualar edildi

ŞIRNAK (DHA) - ŞIRNAK'ta, Cudi Dağı eteklerinde yaklaşık 300 yıldır sürdürülen gelenekle bu yıl da binlerce kişi, Balveren Mezarlığı'nı ziyaret etti. 2 yıldır pandemiden dolayı yapılamayan ziyarette aynı sofrada buluşuldu, yemekler yenildi, mezarlar onarıldı, dualar edildi, çocuklara şekerler dağıtıldı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan Şırnaklılar, geleneksel mezarlık ziyareti için Balveren beldesinde buluştu. Şırnaklılar, etkinliği yıllık buluşma organizasyonu olarak gördüklerini söyledi. 300 yıldır devam eden gelenek, son iki yıl dünya genelinde etkisini sürdüren koronavirüsten dolayı ertelenmişti. Toplu şekilde yapılmayan ziyarete bu yıl yoğun katılım oldu.

Memlekete artık huzur ve güvenin geldiğini belirten Abdulaziz Bayram ise, "Bu geleneğimiz 300 yıldır devam ediyor. Memleketimize, huzur, güven geldi. Birlikte yemek yiyoruz, namaz kılıyoruz" dedi.