3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali yarın başlayacak

GAZİANTEP (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen "3. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali" 24 Ekim Pazar akşamı başlıyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalin açılışı "Akdeniz Esintileri" adlı konser ile başlayacak.

Orkestra şefi Aytuğ Ülgen yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, solistler soprano Funda Uyanık ve tenor Cenk Bıyık'a eşlik edecek. Zengin bir repertuvarla seyirci karşısında olacak konserde sevilen yerli, yabancı şarkılar, tangolar ve türküler seslendirilecek.

Festival, 26 Ekim Salı akşamı Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve İncesaz Topluluğu'nun vereceği "İncesaz Konseri" ile devam edecek.

Festivalin son etkinliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Aytuğ Ülgen yönetiminde solist sopranolar Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, mezzosoprano Nihan Çetin Aydın, tenorlar Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat ile bas Serkan Sevinç tarafından gala konseri verilecek.

Festival kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik de eğitim etkinliği ve kısa dinletiler düzenlenecek.

Bu çerçevede 25 Ekim Pazartesi ve 26 Ekim Salı Sevinç Demirağ, Saliha Aktaş, Nihan Çetin, Rufina Usmanova Aydın, Hakan Bölükbaşı ve Onur Polat tarafından seçilmiş olan okullarda kısa dinletiler yapılacak.