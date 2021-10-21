ANTALYA (Habermetre) - 3. Etap Raylı Sistem yolcu taşımaya başlıyor

Yeni raylı sistem hattı bir hafta ücretsiz olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde tüm testler başarıyla tamamlandı. Otogar- Müze arasındaki yeni hat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 25 Ekim tarihinden itibaren bir hafta ücretsiz olarak vatandaşları taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Otogar- Müze arasında yapımını tamamladığı 3. Etap Raylı Sistem Projesi faaliyete geçiyor. Hat üzerindeki sinyalizasyon, trafo, gabari, cer gücü gibi sistemlerin denetlenmesinin ardından kum torbaları kullanılarak yapılan ağırlıklı testler de başarıyla tamamlandı.

1 HAFTA ÜCRETSİZ

Raylı sistem; Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahta artık vatandaşları taşımaya hazır. Yeni hat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 25-Ekim-1 Kasım tarihleri arasında vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

AKTARMA İLE AKSU'YA KADAR ULAŞIM

3. Etap Raylı Sistemin işletme devri de Büyükşehir Belediyesi Antalya Ulaşım A. Ş. 'ye yapıldı. Hattın sisteme alınması ile Varsak-Müze arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Yapılacak karşılıklı aktarma ile Varsak-Müze hattından ve Fatih-Aksu hattında istenilen noktaya ulaşılabilecek. Sistem toplu ulaşımda rahatlama sağlayacak.

İlgili Haber Medyaları İlginizi Çekebilecek Haberler

Habermetre - Son Dakika Haberleri