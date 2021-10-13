3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak?
Bereketli, feyizli maneviyat mevsimlerini içerisinde barındıran 3 aylar, Allah-ü Teala'nın rahmet ve bereketini yağdırdığı zaman dilimi olacak. 3 aylar ne zaman 2022? 3 aylar gelecek yıl da İslam camiası tarafından merakla bekleniyor. Peki, maneviyat mevsiminden yararlanmak Müslümanların merakla araştırdığı 3 aylar ne zaman başlayacak? İşte, 3 ayların 2022 yılında ne zaman başladığı hakkında ayrıntılar...
3 aylar ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ilahi rahmetin coştuğu zaman dilimleridir. İşte, 2022 Üç aylar için Diyanet'in verdiği tarih...
3 AYLAR NE ZAMAN 2022?
'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzak kalmak istemeyen pek çok Müslümanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
2022 ÜÇ AYLAR TAKVİMİ
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak.
Ramazan ayında önemli günler…
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 yılı dini günleri…
- Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
- Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
- Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
- Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
- Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
- Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
- Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
- Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
- Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
- Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
- Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
- Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
- Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
- Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
- Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma