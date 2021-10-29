29 Ekim Dünya Sedef Hastaları Günü

Sedef Hastalığı Nedir?

"Psoriasis" yani "Sedef hastalığı" üzerinde hastalığa ismini veren sedefi beyaz renk kepeklenmeler bulunan kızarıklıklar ile karakterize kronik bir hastalıktır.

Sedef Hastalığı Neden Olur?

Nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık sistemi, genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.

Sedef Hastalığı Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir?

Hastalığın belirtileri klinik özelliklerine göre değişmektedir.

En sık görülen sedef hastalığı kliniği olan "Psoriasis vulgaris"in tipik belirtileri oval veya yuvarlak, gümüş renginde kepeklerle kaplı kızarıklıklardır. Diz, dirsek, saçlı deri ve kuyruk sokumuna sık yerleşir. Bazen koltuk altı, kasık, meme altı, kalçaların arası, diz arkası, dirsek iç yüzü ve boyun gibi kıvrım yerlerine de yerleşebilir (İnvers psoriasis). Avuçlar ve ayak tabanında görülebilir (Palmoplantar psoriasis).

Bunun dışında sadece avuç içi ve ayak tabanında sınırlı iltihaplı kızarıklıklar (palmoplantar püstüler psoriasis), tüm vücutta yaygın kızarıklık kepeklenme (eritrodermik psoriasis) ve tüm vücutta sivilce gibi iltihaplı kızarıklıklar (jeneralize püstüler psoriasis) şeklinde de ortaya çıkabilir.

Sedef Hastalığı Sistemik Bir Hastalık mıdır? Sedef hastalığı sadece deriyi etkileyen bir hastalık değildir. Vücutta sistemik bir iltihaba yol açar ve muhtemelen bu sistemik iltihap nedeni ile birçok komorbidite yani ek hastalık artmış riski ile ilişkilidir. Bunlar arasında psoriatik artrit, kardiyovasküler hastalık, diyabet, metabolik sendrom, inflamatuar barsak hastalığı (ülseratif kolit, Chron hastalığı), obezite, alkol ile ilişkili olmayan karaciğer yağlanması, kronik böbrek hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), depresyon/anksiyete gibi mental sağlık problemleri yer alır. Hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekir.

Sedef Hastalığı Bulaşıcı mıdır?

Sedef hastalığı bulaşıcı DEĞİLDİR ! ! ! Maalesef bulaşıcı sanıldığı için hastalar toplum tarafından izole edilmektedir.

Sedef Hastalığının Tedavisi Var mıdır?

Sedef hastalığı tedavisindeki gelişmeler ile artık sedef hastalığında tam ya da tama yakın temizlenme sağlanabilmektedir. Ancak şeker, tansiyon ve benzeri diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi düzenli tedavi gereklidir.

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