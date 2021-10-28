29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyetimizin 98'nci yıldönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarının vurgusunu yapan Başkan Ertaş mesajında "Türk Milleti sarsılmaz imanıyla, vatanı için canını feda ederek öz yurdunda düşmana karşı tüm dünyayı kendine hayran bırakacak bir zafere imza atmış, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde destanlar yazarak tarihe geçmiştir. Bu büyük zafer, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmıştır. Kahraman Türk Milleti dün Anadolu'da ülkesine, milletine ve vatan topraklarına karşı yönelen tehditleri nasıl bertaraf ettiyse, bu günde aynı şekilde her tür tehlikeyi ve tehdidi yok edebilecek güç ve kararlılıktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman ecdadımız ile bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, duayla anıyorum. "

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