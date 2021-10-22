29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel PUBG Mobile Cumhuriyet Galası geliyor, ünlü isimlerin yer alacağı PUBG Mobile etkinliği canlı bir şekilde yayınlanacak. Başarılı mobil oyun şirketi Cumhuriyet Bayramı'na özel programını işte böyle duyurdu!

Aleyna Tilki, Berkcan Güven, Barış G, Cemre Solmaz, Aykut Elmas, Barış Bra, Doch, Vural Üzül ve Tuğba Melis Türk'ün katılacağı program PUBG Mobile Youtube kanalında canlı bir şekilde yayınlanacak!

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