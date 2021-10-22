Genel Müdürlüğümüz tarafından milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramların coşkusunu yaşatmak, devlet, vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerimizde sağlıklı bir şekilde oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması düzenleniyor.

Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başlamış olup, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecektir.

Öğrencilerimizin ogm. eba. gov. tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.

Yarışmaya katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Yarışma şartnamesi için tıklayınız.

Yarışmaya başvurmak için tıklayınız.

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