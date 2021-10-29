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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir ve Yalova'da etkinlikler düzenlendi.

ESKİŞEHİR (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir ve Yalova'da etkinlikler düzenlendi.

Yalova

Yalova'daki kutlama programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Donanma Komutanlığı Bando Takımı birbirinden güzel marşları seslendirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik eden vatandaşlar, daha sonra Deprem Anıtı'na kadar düzenlenen 29 Ekim Yürüyüşü'ne katıldı. 33 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşındığı yürüyüş sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Yürüyüşe Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Uygulama Otelindeki Cumhuriyet Resepsiyonu'yla devam eden programda, Vali Erol 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın anne ve babasıyla pasta kesti.

Kutlama programı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir ve türkü dinletisiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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