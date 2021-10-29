29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

KARABÜK (AA) - Karabük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel resepsiyon verdi.

Kentteki bir restoranda 19.23'te başlayan resepsiyona, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkan Vekili Seher Berker, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kurum müdürleri, diğer il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların bayramını kutlayan Vali Gürel, daha sonra üzerinde ay ve yıldız bulunan pastayı kesti. Resepsiyonda halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu.

Etkinlikler kapsamında Kent Meydanı'nda da havai fişek gösterisi yapıldı.

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