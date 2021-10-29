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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kızıltepe ilçesinde coşkuyla ???????kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, makamında tebrikleri kabul etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kızıltepe ilçesinde coşkuyla ???????kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, makamında tebrikleri kabul etti.

İlçe Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan Çam, Cumhuriyet bir kelimeden öte bir fedakarlığın, çekilen cefaların sonunda kazanılan zaferlerin, 13-14 yaşında bayrağı, bağımsızlığı ve ezanı uğruna "canım feda olsun" diyen genç Mehmetçiklerin adı olduğunu belirtti.

"Bizler bugün ecdadımızla ne kadar övünsek azdır." diyen Çam, şöyle devam etti:

"Ancak asıl önemli olan, bizim de gelecek neslimizin övünebileceği bir ecdad olabilmemizdir. Bunun için çok çalışmalıyız, ter dökmeliyiz, zamanın kıymetini bilip geleceğe hazırlanmalı ecdadımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. Yanımızda olan arkadaşımızın düşüncesine, cinsiyetine, rengine, diline ve dinine bakmaksızın sadece sen benim kardeşimsin anlayışı ile sarılıp sevebilmeliyiz. Eğer bunu yaparsak övünülebilecek bir ecdat oluruz."

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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