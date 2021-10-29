29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sakarya'nın Taraklı ve Söğütlü ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Taraklı Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Halis Hacıismailoğlu, yaptığı konuşmada, eşsiz bir armağan olan cumhuriyetin 98. yılını birlikte kutlamanın mutululuğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Hacıismailoğlu, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri oratoryo gösterisi yaptı, Taraklı Halk Eğitim Merkezi tekvando kursuna katılan öğrenciler de performans sergiledi.

Program, bando takımı eşliğinde tören geçidinin ardından sona erdi.

Söğütlü Festival Sahası'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Cevat Gün, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi vererek, herkesin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Program, tören geçidinin yapılmasının ardından sona erdi.???????

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